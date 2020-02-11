خطأ كارثي.. مستشفى أمريكي يفرج عن مصاب بفيروس "كورونا"

أطلقت مستشفى سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، سراح أمريكي مصاب بفيروس كورونا مما يشكل خطرًا كبيرًا من تفشي المرض.

وقال مسؤولون في القطاع الصحي الأمريكي بأن المستشفى أطلق سراح الأمريكي المصاب بالفيروس الجديد بعد خطأ في نتيجة اختبارات.

وذكرت صحيفة "غارديان البريطانية" بأن المصاب بالفيروس كان ضمن مجموعة من القادمين من الصين وأجري لهم اختبارات للتحقق من الفيروس.

وأوضحت الصحيفة بأن التحقيقات أسفرت عن سلامة جميع القادمين من الصين إلا شخص واحد اثبتت النتائج بأنه أصيب فعلًا بالفيروس لكن سمح له بالخروج عن طريق الخطأ.

وطالب مركز السيطرة على الأمراض بإعادة المصاب بالفيروس إلى المستشفى لإجراءات الوقاية.

يُشار إلى أن مجموعة من الأمريكيين تم اجلاؤهم من الصين الأسبوع الماضي ونقل بعضهم إلى مستشفى سان دييغو وكان من بينهم المصاب بالفيروس.

وقام قسم العزل في المستشفى باحتجاز الأمريكيين ومنع انتقالهم للمجتمع الا بعد التأكد من صحتهم وعدم إصاباتهم بالفيروس.

وبعد اجراء المستشفى فحص طبي تبين عدم اصابتهم بالفيروس الا شخص واحد وتم الافراج عنهم بالخطأ؛ لكن تم تدارك الخطأ في اليوم التالي وأعيد احتجازه.

وكانت لجنة الصحة الصينية أعلنت الثلاثاء عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا ووصل إلى 1016 شخصًا وإصابة 42638 شخصا.