مقتل عقيد مصري ومجند في تفجير عبوة بسيناء

قتل عقيد في الجيش المصري، مساء اليوم الثلاثاء، ومجند فيما أصيب أخرين جراء تفجير عبوة ناسفة زرعها مسلحون بمنطقة التلول في سيناء.

ووفق المصادر المصرية، فقد قتل العقيد مصطفي عبيدو قائد اللواء 134 في الجيش المصري، ومجند أخر وإصابة اثنين أخرين بشظايا متفرقة بالجسد، مشيرة إلى أن حالتهم الصحية حرجة.

وأوضحت، أن المسلحون فجروا عبوة ناسفة عن بعد في سيارة أمنية خلال سيرها بجوار الطريق الاسفلتي الدولي بمنطقة التلول التابعة لمدينة بئر العبد في سيناء وعلي بعد 40 كم من مدينة العريش.

وأشارت المصادر، إلى الضحايا تم نقلهم للمستشفى العسكري في العريش، لافتة أن قوات الجيش المصري قامت بإغلاق الطريق الدولي، وتقوم بتمشيط المنطقة.