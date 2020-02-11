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الطقس في فلسطين غدا: ارتفاع على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:26 - 11 فبراير 2020
طقس معتدل طقس معتدل
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توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا الأربعاء، و لكن تبقى الأجواء باردة نهاراً بوجه عام مع سماء غائمة جزئياً .

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ.

 

و يطرأ الخميس ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة ، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهاراً في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة نسبياً بشكل عام ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ، والله تعالى أعلم

 

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهاراً في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية مع تواجد للسحب العالية ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة نسبياً بشكل عام ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، والله تعالى أعلم

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