الطقس في فلسطين غدا: ارتفاع على درجات الحرارة

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة غدا الأربعاء، و لكن تبقى الأجواء باردة نهاراً بوجه عام مع سماء غائمة جزئياً .

وفي ساعات الليل تكون الأجواء باردة بشكل ملحوظ.

و يطرأ الخميس ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة ، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهاراً في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة نسبياً بشكل عام ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ، والله تعالى أعلم

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود أجواء مائلة للاعتدال نهاراً في معظم المناطق ومائلة للبرودة قليلاً في المرتفعات الجبلية مع تواجد للسحب العالية ، وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة نسبياً بشكل عام ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ، والله تعالى أعلم