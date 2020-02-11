غانتس: القائمة العربية المشتركة لن تكون جزءاً من حكومتي

قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الاسرائيلي، بيني غانتس، أن "القائمة العربية المشتركة" لن تكون جزءاً من حكومته في حال فوزه في الانتخابات التشريعية المقبلة.

و أضاف غانتس خلال جولة في شمال الاراضي المحتلة، اليوم الثلاثاء: "لا أخشى أن أتحدث مع أي حزب سياسي شرعي، لكن (القائمة المشتركة) لن تكون جزءا من حكومتي".

وأوضح أنه لديه "خلافات عميقة وصعبة وغير قابلة للتسوية" مع قيادة "القائمة المشتركة" بشأن المسائل "الوطنية والأمنية".

وكان رئيس "القائمة المشتركة" أيمن عودة قد أعلن أنه لن يؤيد غانتس في حال فوزه بالانتخابات القادمة إن لم يرفض بشكل واضح اثنين من أهم بنود خطة ترامب، وتحديدا ضم غور الأردن لإسرائيل و"الترانسفير".