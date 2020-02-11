عباس يلتقي رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يهود أولمرت

التقى رئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ايهود أولمرت حول "صفقة القرن".

جاء ذلك أعقاب خطاب عباس بمجلس الأمن، حيث عقدا مؤتمرًا صحفيًا حيث قال عباس: "لا نرغب إطلاقا في العودة إلى دوامة العنف والفوضى".

وأضاف عباس خلال لقائه أولمرت: "ما نريده هو دولة فلسطينية مستقلة تعيش لجانب إسرائيل في سلام.

على الصعيد ذاته، قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ايهود أولمرت: "الرئيس عباس رجل سلام وهو شريك حقيقي له".

وأردف أولمرت: "كنا نعمل مع الرئيس عباس خلال حكمي على إحلال السلام".