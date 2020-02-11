بتكوين تسجل صعودا لاعلى مستوى منذ ٥ اشهر

سجلت العملة المشفرة بتكوين اليوم الثلاثاء صعودا إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر ٢٠١٩، مما ساهم في رفع مكاسبها بنسبة 50 في المئة تقريبا هذا العام.

و سجت العملة الأكبر في العالم قفزة بنحو 4.6 بالمئة إلى 10300 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع عشر من سبتمبر أيلول، قبل أن تتراجع قليلا إلى 10250 دولارا في أواخر جلسة التداول.

ولم يتضح على الفور السبب وراء هذه القفزة. وأشار متداولون في العملات المشفرة إلى قوة دافعة مستمرة للبتكوين بدأت في يناير كانون الثاني عندما قتلت الولايات المتحدة قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما أثار موجة مبيعات في الأسواق التقليدية.

وأرجع مستثمرون أيضا مكاسب العملة المشفرة إلى هبوط بنسبة 50 بالمئة متوقع في انتاج البتكوين في مايو أيار، كعامل محرك للطلب.