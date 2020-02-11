الاحتلال يستدعي نائب سفير بلجيكا ويوبخه!

استدعت ما تسمى وزارة خارجية الاحتلال يوم الثلاثاء، نائب سفير بلجيكا لدى "إسرائيل" باسكال بوفين في جلسة توبيخ. وفق ما أوردته وسائل الاعلام العبرية.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار بروكسل مشاركة رئيس منظمة "الدفاع عن أطفال فلسطين"، في جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وأشارت الخارجية، إلى أن منظمة "الدفاع عن أطفال فلسطين" تابعة للجبهة الشعبية، لافتة أن "إسرائيل" تعتبرها "إرهابية". على حد زعمها

واستدعت وزارة الخارجية البلجيكية السفير "الإسرائيلي" في بروكسل إيمانويل نخشون، احتجاجا على استدعاء وزارة الخارجية "الإسرائيلية" السفير البلجيكي في تل أبيب، خلال الأسبوع الماضي.