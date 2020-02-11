ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

الاحتلال يستدعي نائب سفير بلجيكا ويوبخه!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:28 - 11 فبراير 2020
image image
جوال
مشاركة

استدعت ما تسمى وزارة خارجية الاحتلال يوم الثلاثاء، نائب سفير بلجيكا لدى "إسرائيل" باسكال بوفين في جلسة توبيخ. وفق ما أوردته وسائل الاعلام العبرية.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار بروكسل مشاركة رئيس منظمة "الدفاع عن أطفال فلسطين"، في جلسة لمجلس الأمن الدولي.

وأشارت الخارجية، إلى أن منظمة "الدفاع عن أطفال فلسطين" تابعة للجبهة الشعبية، لافتة أن "إسرائيل" تعتبرها "إرهابية". على حد زعمها

واستدعت وزارة الخارجية البلجيكية السفير "الإسرائيلي" في بروكسل إيمانويل نخشون، احتجاجا على استدعاء وزارة الخارجية "الإسرائيلية" السفير البلجيكي في تل أبيب، خلال الأسبوع  الماضي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات