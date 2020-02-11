"كورونا" يهزم بطل كمال الأجسام الصيني "كيو جون"

أعلنت وسائل الاعلام الصينية، مساء اليوم الثلاثاء، وفاة بطل كمال الأجسام "كيو جون" عن عمر يناهز الـ 72، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل.

و كانت عائلة جون أكدت أنه كان يخرج و يمارس نشاطه كالمعتاد، رغم انتشار الفيروس، و كان يرفض ارتداء كمامة واقية، ما تسبب في تلقيه العدوى.

و بحسب المصادر، فإن فيروس كورونا لم يمهل جون أكثر من أربعة أيام فقط، علما بأنه أدخل المشفى قبل يوم واحد من وفاته، بسبب شح الأسرّة المتاحة للمرضى في مدينة ووهان.

جون، كان من أنشط الرياضيين المسنين في الصين، ودائما ما كان يمارس رياضة الضغط لمدة ثلاث ساعات متواصلة في إحدى الحدائق، رغم كبر سنه.

وأعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، ليتجاوز الألف في حسن بلغت الاصابات اكثر من 40 ألفاً.