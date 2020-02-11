شهاب: خطاب عباس في مجلس الأمن لم يعد واقعيًا بالمطلق

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب، مساء اليوم الثلاثاء، إن الخطاب الذي طرحه رئيس السلطة محمود عباس في مجلس الأمن حول "صفقة القرن" لم يعد واقعياً بالمطلق.

وأضاف شهاب في حديثه لفضائية "فلسطين اليوم"، أنه كان من المفترض أن يقدم اليوم لمجلس الأمن مشروع قرار يدين الخطة الأميركية، متسائلا: "لماذا سحب القرار؟".

وتابع شهاب في حديثه: "البديل لدى عباس هي المفاوضات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه الآن، وهناك احتلال مجاني للأراضي الفلسطينية"، مبينًا أن كلام عباس لن يوقف "إسرائيل" عن إيقاف هذه الخطة الأمريكية.

كما تساءل القيادي في الجهاد: "إذا عجز أعضاء مجلس الأمن عن إدانة هذه الصفقة هل سيستطيعون تغيير هذا الموقف في مؤتمر دولي؟".

وشدد شهاب، على أن لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة أكدت على ضرورة أن تتحول الضفة وغزة وكل مناطق التماس إلى ساحة اشتباك مع الاحتلال "الإسرائيلي".