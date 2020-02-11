د. الهندي: لا جديد في خطاب الرئيس عباس!

أكد رئيس الدائرة السياسية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، د. محمد الهندي أن خطاب الرئيس عباس لم يأت بجديد.

و قال الهندي في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء: "ما لم يغادر سياق التفاوض والشراكة مع العدو، ويوقف الخدمات الأمنية، ويبحث عن الوحدة الداخلية فإن الرئيس محمود عباس سيبقى يدور في متاهة ليس لها مخرج".

و أشار الى انه رغم إجماع كل الأحزاب في الكيان الصهيوني على القضايا الأساسية إلا أن أبو مازن لا زال يبحث عن شريك إسرائيلي!

و كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك إن الخطة الأميركية المطروحة، لا يمكنها أن تحقق السلام والأمن، لأنها ألغت قرارات الشرعية الدولية، وتنكرت لحقوق شعبنا، مؤكدا استعداده لـ "بدء مفاوضات فورا إذا وجد شريك في إسرائيل".