كيف تعترض قوات الاحتلال البالونات التي تطلق من غزة؟

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن قوات الاحتلال التي انتشرت على حدود قطاع غزة، تحاول اعتراض البالونات المتفجرة التي تطلق من قطاع غزة، حيث يتواجد المقاتلون من كتيبة المراقبات في "فرقة غزة" ويعملون عن قرب ضد الحوامات والبالونات، ويعملون بنظام أزواج - أحدهما يرصد والآخر مجهز ببندقية M4.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يوجد طواقم جمع قتالي مختلطة وتعرف مهمتها بمهاجمة "التهديد المرتفع القريب من الأرض"، والذي يشمل البالونات المتفجرة والطائرات الورقية الحارقة وحوامات العدو.

ووفق الصحيفة فقد تم إنشاء الطواقم الخاصة في العام الماضي في فرقة "غزة"، وتعمل في الميدان لرصد التهديد الذي يصل غالباً دون سابق إنذار أو القدرة على اكتشاف البالونات على أجهزة تتبع الاستشعار أو الرادار.

وتشير إلى أن الاعتماد على هذه القوات على الأرض مهم وكبير، ولقد تم إعادة انتشارهم مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة في أعقاب تجدد الظاهرة.

وأوضحت يديعوت أنه يتم اعتراض البالونات من خلال المراقبة بمناظير سميكة وبعيدة المدى وإطلاق نار على البالونات، باستخدام جهاز تتبع ذكي من نوع "SmarShot" مثبت على بندقية M4 والإطباق على الهدف متحركاً في الهواء.