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في اول ظهور له.. الرئيس الصيني: سننتصر في معركتنا ضد "كورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:55 - 11 فبراير 2020
الرئيس الصيني شي جين الرئيس الصيني شي جين
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في أول ظهور له منذ تفشي "فيروس كورونا" نهاية ديسمبر الماضي، أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين تستطيع بالتأكيد تحقيق نصر كامل في معركتها ضد مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد.

بينع الذي ظهر مرتدياً كمامة واقية، دعا لاتخاذ "تدابير أكثر قوة وحزماً لوضع حدّ بصورة حاسمة لتفشي العدوى"، بعد أن زار حياً سكنياً ومستشفى في بكين.

و جدد الرئيس الصيني على أن الحزب الحاكم كله والقوات المسلحة والشعب بجميع مجموعاته القومية في الصين، يساندون أبناء الوطن في هوبي و ووهان".

يذكر بأن عدد وفيات الفيروس القاتل تجاوز حاجز الألف اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تفشيه بشكل أكبر في بقية المدن الصينية، وبلدان أخرى.

 

 

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