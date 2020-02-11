الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة الأغلبية من أعضاء البرلمان

حصلت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب مساء اليوم الثلاثاء الثقة بأغلبية ساحقة من أصوات البرلمان اللبناني.

وأقيمت جلسة البرلمان اللبناني مساء اليوم بحضور 84 نائبًا، حيث منح 63 منهم الثقة الكاملة للحكومة الجديدة، فيما رفض 20 نائبًا منح الثقة وامتنع نائبًا واحدًا عن التصويت.

يُشار إلى أن حكومة حسان دياب جاءت بعد استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بسبب مظاهرات لبنان الحاشدة والتي انطلقت منذ 17 أكتوبر العام الماضي لمحاربة الفساد وسوء الإدارة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ورغم التغيير الحاصل في الحكومة اللبنانية إلا أن الجماهير واصلت مظاهراتها وسط لبنان وأدت المظاهرات وفق ما أعلنه الصليب الأحمر اللبناني اليوم الثلاثاء عن تمكن طواقمه من نقل 26 متظاهرًا للمستشفيات بسبب المواجهات مع عناصر الشرطة.

وبسبب المظاهرات التي بدأت مبكرًا صباح اليوم الثلاثاء دفع الجيش اللبناني بتعزيزات كبيرة حول البرلمان لحمياته والحفاظ على هيبته من غضب الجماهير.