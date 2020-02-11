مذكرات اعتقال بحق 28 شخصًا في تركيا لعلاقتهم بالانقلاب الفاشل

ذكرت وكالة الاناضول التركية مساء اليوم الثلاثاء، بأن مكتب المدعي العام في إسطنبول أصدر مذكرات اعتقال لـ28 شخصًا من المشتبه بهم على خلفية صلتهم المزعومة بالشبكة التي قامت بالانقلاب الفاشل عام 2016.

ووفقًا لوكالة الأناضول التركية فإن الشرطة أطلقت عمليات متزامنة في 4 محافظات بالبلاد، من بينها إسطنبول والعاصمة التركية أنقرة، بناء على أوامر مكتب المدعي العام.

وأشارت الاناضول إلى أن الشرطة التركية اعتقلت 14 شخصًا حتى الآن في العمليات المتزامنة.

واتهمت مذكرات المدعي العام المشتبهين بأنهم على صلة بالشبكة التي يقودها رجل الدين التركي فتح الله جولن من خلال تطبيق مشفر على الهواتف الذكية.

وكانت الحكومة التركية حملت جولن المسؤولية حول محاولة الانقلاب الفاشلة والتي راح ضحيتها 250 شخصًا.