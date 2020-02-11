الصحة "الاسرائيلية": لا يوجد اصابات بفيروس "كورونا" و نستعد لوصوله

أكدت وزارة الصحة بحكومة الاحتلال اليوم الثلاثاء عدم وجود حالات مصابة بـ فيروس "كورونا" لديها، لكنها اشارت الى انها تستهد لوصول الفيروس.

و أوضحت الوزارة بأنه تم فحص نحو 140 شخصا، إثر الاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى أن جميع النتائج كانت سلبية ولم يتم تشخيص أية إصابة بهذا المرض.

و في السياق أشارت الوزارة الى أن التقديرات تشير الى أن فيروس كورونا سيصل إلى "إسرائيل"، وأن الجهاز الصحي يواصل الاستعداد لهذا السيناريو لافتة الى أنها قامت بتوسيع استيعاب الفحوصات في المختبر المركزي في مستشفى "تل هشومير".

و لفتت الى أنها ستؤهل ثلاثة مختبرات أخرى للفحوصات، في مستشفيات "سوروكا"، في بئر السبع، و"هداسا" في القدس، و"رمبام" في حيفا.

و حذرت الوزارة من الشائعات و الاخبار الكاذبة التي يتم نشرها في الشبكات الاجتماعية، وتسبب بتضليل متعمد، منوهة الى أنه بالإمكان الاطلاع على بيانات رسمية ومعلومات جديدة فقط من خلال الجهات المخولة بذلك في وزارة الصحة.