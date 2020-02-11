قوات الاحتلال تغلق مداخل 4 قرى قرب رام الله

أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء مداخل 4 قرى قرب رام الله، بزعم استمرار إلقاء الحجارة تجاه مركبات المستوطنين ودوريات الجيش.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القرى المحاصرة هي : دير نظام ، دير أبو مشعل ، النبي صالح وعابود، حيث جرى إغلاق بعضها بالمكعبات الإسمنتية وأغلقت مداخلها بالكامل وذلك بناءً على شكاوى من المستوطنين، مشيرة إلى أن القرى الأربعة تطل على الشارع الاستيطاني رقم 465 المسمى " عابر يهودا".

في حين نقل عن أحد سكان قرية دير أبو مشعل قوله بأن القرية محاصرة ولا يوجد بديل عن الشارع الرئيسي سوى طريق ترابية مغمورة بمياه الأمطار، بينما قام جيش الاحتلال على مدار السنوات الماضية بتركيب بوابات حديدية على مداخل الكثير من المناطق الفلسطينية بالإضافة للمكعبات الإسمنتية ليسه إغلاقها حال الحاجة.