مستوطنون يستولون على عين ماء جنوبي نابلس

استولى مستوطنون يرافقهم قوة من جيش الاحتلال على نبع ماء إلى الجنوب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، إن قوة من لواء "جفعاتي" المتواجدة في مستوطنة "يتسهار" جنوبي نابلس قاموا بمساعدة المستوطنين من جماعات " فتية التلال" على الاستيلاء على عين الماء المتواجد إلى الشمال من المستوطنة والقريب من قرية مادما.

ووصفت الصحيفة المشهد بالنادر وذلك بالنظر إلى العلاقة المتوتر منذ سنوات بين جيش الاحتلال ومستوطني "يتسهار" المعروفة بأكثر المستوطنات تطرفاً في الضفة الغربية.

وقال مسئول المدرسة الدينية في المستوطنة " يوسف حي" قوله بأن الرد على صفقة القرن يأتي بتوسيع حدود المستوطنة.