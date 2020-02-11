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موعد طرح أول لقاح ضد فيروس "كورونا"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:23 - 11 فبراير 2020
كورونا كورونا
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كشفت منظمة الصحة العالمية أن أول لقاح ضد فيروس "كورونا"  لن يكون متاحا إلا بعد 18 شهرا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن فيروس "كورونا" المستجد سيطلق عليه اسم "كوفيد 19".

وأضاف: "يتعين علينا عمل كل شيء الآن باستخدام الأسلحة المتاحة".

وتوصلت دراسة صينية حديثة أنَّ فترة حضانة فيروس "كورونا" المستجد "المتفشي في الصين" قد تستمر إلى 24 يوما.

وارتكزت الدراسة التي أجريت على يد فريق صيني يقوده العالم الصيني، كونغ نانشان، إلى فحص السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس.

وأوضحت الدراسة أنَّ 13% من المصابين فيروس كورونا كانوا على تماس مباشر بالحيوانات والطيور البرية، بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة ووهان وسط الصين، المعروفة بأسواقها الشعبية التي ينتشر فيها بيع الحيوانات والطيور البرية.

يشار إلى أن عدد الوفيات في فيروس كورونا تخطى عدد الوفيات الألف، بعد وفاة 103 أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبهم من الأطفال وكبار السن.

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