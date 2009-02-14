الجامعة العربية تنتقد التحرك الدولي لمنع وصول السلاح لغزة والتهاون في ردع إسرائيل

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

عبر السفير هشام يوسف مدير مكتب السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، عن دهشته من تدافع الدول الغربية في التحرك بخطوات واضحة ومحددة وعملية من خلال عقدها لاجتماع فى الدنمارك لتدارس كيفية القيام بإجراءات للحد من وصول الأسلحة إلى غزة ومراقبتها عن طريق البحر، دون أن تتحرك جديا لردع الاحتلال المعتدي.

وقال في تصريح للصحفيين بالقاهرة، إن هذا التحرك الاوروبى يأتي استجابة لمتطلبات تراها ضرورية لإسرائيل في الوقت نفسه لا نرى أي تجاوب عندما يتعلق الأمر برفع الحصار عن الشعب الفلسطيني ومحاسبة المتهمين بجرائم حرب في إسرائيل، والتعامل مع التحديات التي تسببها السياسة الاستيطانية الاسرائيلية.

وأشار إلى أن الدول الغربية تتشدق بموضوعات تتعلق بحقوق الإنسان ونراها متقاعسة ومترددة، وغير مستعدة للتحرك بنفس الفاعلية عندما يتعلق الأمر برغبات الجانب العربي في مواجهة ممارسات اسرائيلية تجاه حقوق الاتسان، مطالبا هذه الدول بالتحرك الفعال تجاه الجرائم الاسرائيلية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل أوضح يوسف أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيزور سوريا بعد غدٍ الاثنين استكمالا للمشاورات والجهود الخاصة بتنقية الأجواء العربية، وإنهاء حالة التوتر والانقسام فى العلاقات العربية وفقا لما تم الاتفاق عليه فى مبادرة قمة الكويت لرأب الصدع.

وبين أن هذه الزيارات تأتي في اطار الاعداد لاجتماعات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في أوائل مارس القادم، وتمهيدا للقمة العربية المقرر عقدها فى الدوحة فى نهاية الشهر نفسه.