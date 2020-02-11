رسميًا.. مصر 100 مليون نسمة

وصل تعداد السكان المصري على المستوى المحلي، اليوم الثلاثاء، إلى 100 مليون نسمة، ليكون البلد العربي الأكثر سكانًا.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، ظهر الرقم الجديد على عداد السكان على واجهة مقر الجهاز شرق القاهرة.

وقالت الجهاز المركزي في بيانه، إن عدد سكان جمهورية مصر العربية على المستوى المحلي (بالداخل) بلغ 100 مليون نسمة، الثلاثاء، ليكون بذلك أكبر بلد عربي من حيث السكان والثالث في قارة أفريقيا.

وبلغ "معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78 في المئة عام 2019 مقابل 1.87 في المئة عام 2018 بانخفاض قدره (0.09 في المئة)"، بحسب البيان.

يشار إلى أن عدد سكان مصر كان 95 مليون نسمة في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الإحصاء عام 2017.