آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الأربعاء الموافق 12/2/2020

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأربعاء 12/2/2020.

وأوضحت الوزارة، ان السفر يوم غد الأربعاء، سيكون للحافلات المتبقية من الحافلة الرابعة، وللحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (2020/4).

وأكدت على ضرورة التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، منبهةً ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرةً إلى انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

واهابت، المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت، بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.