الاحتلال يعتقل 3 أسرى محررين غرب مدينة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة أسرى محررين غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر إعلامية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد جنوب غرب جنين واعتقلت كلًا من الأسرى المحررين: أمجد حمارشة، نديم تركمان، ومناضل نفيعات، بعد مداهمة منازلة ذويهم وتفتيشها.

وأفادت المصادر أن قوات جيش الاحتلال عبثت بمحتويات المنازل، مشيرةً إلى أن الشاب تركمان اختفت آثاره منذ أيام، ليتبين اليوم أنه معتقل لدى الاحتلال.

الجدير بالذكر أن الأسير مناضل نفيعات لديه ثلاثة أشقاء أسرى في سجون الاحتلال وهم: أيوب، وقيصر، ونضال.