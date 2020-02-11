"الجهاد" في بيت لاهيا تكرم كوكبة من حفظة كتاب الله

نظمت حركة الجهاد الإسلامي بمنطقة بيت لاهيا واللجنة الدعوية، حفلاً لتكريم كوكبة من حفظة القران الكريم وأجزاء منه، وذلك في مسجد بنت الباز شمال قطاع غزة، بحضور لفيف من قيادة الحركة اقليم الشمال وعدد من قيادات وكوادر ومناصري الحركة.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، داود شهاب، قال خلال حفل التكريم، إن هذه الأمة بشبابها وأبنائها ما دامت يؤمنون بكتاب الله ويهتمون فيه، فإن الله حافظهم.

وأضاف شهاب، أن "كثيرًا من الأمم مرت في التاريخ البشري وسادت لكن حضارتها انتهت، أما حضارة الإسلام ممتدة منذ مئات السنين وتلك معجزة من معجزات القرآن الكريم".

وتابع شهاب قائلا: "اللغة العربية لغة القرآن، والله بحفظه لكتابه يحفظ لغة العرب من الاندثار، فتبقى اللغة العربية شامة بين اللغات جميعهم، علامة وسمة، لأنها لغة القران الكريم، وهو فضل ونعمة الله على هذه الأمة فجعل القران أسطورة وكتاباً ومحمد نبياً".

وشدد شهاب على أن أشرف عمل ممكن أن يقوم به الإنسان هو أن يستخدمه الله للعناية بكتابه العزيز، فالله تكفل بحفظ القرآن على يد من يعلمون القران ومن يحفظون القران، مهنئاً كل من تيسر له أنفق على طلبة حفظة القران، وعلى المراكز والحلقات التي يحفظ فيه كتاب الله.

ودعا شهاب كل من تواجد في المسجد وخارجه تبني مبادرة دعم هذه المراكز، وجعل جزء من المصروف الشهري ولو بالقليل للتبرع لمراكز تحفيظ القرآن، حتى يتم توفير بيئة مناسبة لتحفيظ القران الكريم.

وطالب بضرورة الاهتمام بأبناء الشعب الفلسطيني، وأن يكون حفظ القران على سلم الأولويات، موضحا أن حفظة كتاب الله هم طليعة هذه الأمة والمتميزين، لأن التدبر بكلام الله يعمل على تنشيط خلايا الدماغ، وتلك من معجزات القرآن ليوم القيامة.

واختتم شهاب حديثه أن مسيرة ونقطة التقائنا هي الجهاد والتحرير والعودة التي يتقدمها دائماً القران الكريم، فمن أراد أن يسلك أفضل الطرق ويجاهد ويعمل أحسن عمل فعليه بالقرآن الكريم، والعمل بأحكامه فهو دستورنا وحبل نجاتنا.

وفي ختام الحفل بفقراته المتنوعة كرمت اللجنة الدعوية في حركة الجهاد الاسلامي حفظة كتاب الله والمحفظين.

















