كهرباء القدس: الانقطاعات المستمرة بسبب عدم التزام الاحتلال بالتعاقدات الموجودة

استنكرت شركة كهرباء القدس الانقطاعات المستمرة على شبكات الشركة، بسبب عدم التزام شركة كهرباء "إسرائيل" بالتعاقدات الموجودة.

وأوضح مجلس إدارة الشركة أن الانقطاعات اليومية والمستمرة على شبكات الشركة في كل من محافظات القدس، رام الله والبيرة وبيت لحم، تسبب بها تقنين "كهرباء إسرائيل" للطاقة الكهربائية حسب أهوائها بحجج فنية وعدم توفر قدرات تحويلية.

وأكدت الشركة في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية التعسفية والتمييز العنصري ضد المواطن الفلسطيني، تهدف "لخلق بلبلة وفوضى داخلية، علينا جميعًا أن نتصدى لها حفاظًا على وحدتنا".

وأضافت: "لقد سبق وعاشت المحافظات الثلاث، ومنذ احتراق المحولات الرئيسية لدى كهرباء إسرائيل في محطة الخليل، ومحطة عطاروت وقيامها بإستبدال هذه المحولات بقدرات أقل، مما انعكس سلباً وحتى اليوم على توريد القدرة لنا من الجانب الإسرائيلي، وهو يؤدي يومياً الى تشويشات نعلم مدى صعوباتها وقسوتها على حياة الناس اليومية".

ونوَّهت الشركة إلى أن الشركة الإسرائيلية تتسلح بذرائع فنية مثل عدم قدرتها على تزويد القدرات وارتفاع الأحمال على محولاتها الرئيسية، بالرغم من قيام شركة كهرباء القدس بالاقتراض وسداد كامل الالتزامات المالية التي ترتبت عليها.

وتعمل الشركة بحسب البيان بكل ما استطاعت من جهد لمحاولة التخفيف من هذا العبء، مع الإصرار على تشغيل محطة قلنديا الجديدة بأسرع وقت ممكن، والتي سيؤدي تشغيلها الى الحد من الانقطاعات في كل من محافظة رام الله والبيرة، ومحافظة القدس".

يشار إلى أن مجلس إدارة شركة كهرباء القدس نقل محول بقدرة 20 م.ف.أ الى محطة شرفات لتدعيم تزويد التيار الى محافظة بيت لحم وإعادة الخطوط المقطوعة من الجانب الإسرائيلي والقادمة من منطقة الخليل.