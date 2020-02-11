في غزة .. "الحجلة" و"السلم والثعبان" و"الرياضة" خطة لتدريس المناهج

الطالبات يلعبن "السلم والثعبان" على لوحة كبيرة ملونة مرسومة في ساحة المدرسة ، يتم إلقاء حجر النرد، إذا أشار الحجر إلى "تصرف صحي سليم" فإن الطالبة تصعد بواسطة السلم نحو الفوز، وإذا كان هناك تصرف صحي سلبي فإن الطالبة تهبط عن طريق الثعبان، وتنفذ محاولات جديدة.

يتم استخدام اللعبة نفسها في الرياضيات (الجمع والطرح والقسمة) إذا كان هناك نتيجة صحيحة فإن الطالبة تصعد على السلم نحو مراتب الفوز، وإذا كانت الإجابة خاطئة يتم النزول عبر الثعبان.

نحن أمام مشهد درامي ممتع في مدرسة مسقط الأساسية ب بشرق خانيونس، حب الطالبات للتعلم ونشاطاتهن وتفاعلهن وهو ضمن مشاهد متكررة في العديد من المدارس الحكومية بقطاع غزة ضمن التعليم الممتع الذي تطبقه وزارة التعليم بغزة في مدارسها بهدف تحبيب الطلبة للعلم والتعلم والوصول للمزيد من التجويد في العمل التعليمي..

تُنفّذ أيضاً في مدرسة مسقط لعبة "الحجلة " التي تم رسمها في ساحة المدرسة ويتم استثمار اللعبة في دروس التنشئة الاجتماعية والمواد الاجتماعية فيتم ربطها بالتراث والقيم الوطنية والإسلامية بطريقة احترافية.

كما يتم تطبيق بعض الرياضات كالقفز والجري بواسطة التمارين مع بطاقات تعليمية وذلك ضمن مباحث اللغة العربية والعلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية ، حيث تستفيد الطالبة بشكل كبير من هذه الألعاب ضمن نطاق المحتوى التعليمي مع إضفاء جو البهجة والمرح.





