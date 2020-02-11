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تزامناً مع المنخفض الجوي.. بحر غزة يقذف الأسماك بكميات كبيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:10 - 11 فبراير 2020
سردينة سردينة
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قذف بحر قطاع غزة خلال اليومين الماضيين وتزامناً مع المنخفض الجوي كميات كبيرة مع الاسماك ، حيث تمكن الصيادون بعد موجة المنخفضات الأخيرة، من صيد كميات كبيرة من الأسماك بجميع أنواعها ، مما ادى لانفخفاض اسعارها.

الإدارة العامة للثروة السمكة التابعة لوزارة الزراعة قالت أن صيادي غزة تمكنوا أمس الأثنين 10-2-2020 من صيد(15) طن سردينة في كافة محافظات غزة، و(500) كجم من نوع "كلب البحر "،وكنعن (250) كجم ،  ومليطة (300) كجم) إضافة الى أنواع أخرى.

وشهدت أسواق وحسبات السمك اقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء بعد انخفاض أسعارها، وعبر المئات من صيادي الأسماك عن فرحتهم، بعد أن امتلأت صناديقهم بكميات وفيرة وأنواع مختلفة من الأسماك، خاصة بعد انحسار المنخفض الجوي الأخير، والذي شكل طوق نجاة لمعظم الصيادين، الذين قاموا للاصطياد والبيع في الأسواق.

اسماك بغزة8
سردينة
سردينة2
اسماك
سردينة3
اسماك5
اسماك6
اسماك7
اسماك بغزة8
ثلوج
 

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