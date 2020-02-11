ثلوج في بغداد لأول مرة منذ 12 عاماً

غطت الثلوج اليوم الثلاثاء11/2/2020 ، شوارع العاصمة العراقية بغداد لأول مرة منذ أكثر من 12 عاما .

منذ نحو قرن من الزمن تساقطت الثلوج بشكل خفيف في بغداد للمرة الأولى حيث قال سكان بغداد بأن الثلوج التي تجمّعت الثلاثاء فوق السيارات والأشجار وأسطح الأبنية غير مسبوقة ن والجبال ، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنّت درجات الحرارة إلى الصفر. كما تساقطت الثلوج على مناطق أخرى في العراق، بينها كربلاء .

وقال عامر الجابري مدير إعلام الأنواء الجوية العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية «تساقط الثلوج قد يستمر حتى يوم غد (الأربعاء) في أجواء شديدة البرودة، ونتوقع انحسار الكتلة مساء الأربعاء وبعدها تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع». وتابع أن «المنخفض الجوي جاء من أوروبا».

ويعاني العراق الذي يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم أربعين مليون نسمة على الزراعة، من جفاف مزمن. ويتطلع العراقيون إلى موسم زراعي مثمر هذا العام مع تساقط كميات كبيرة من الأمطار .









