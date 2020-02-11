محمد صلاح يتفوق على "ميسي".. بماذا؟

تفوق النجم المصري محمد صلاح، على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في القيمية التسويقية، بحسب أحدث بيانات نشرها موقع "ترانسفير ماركت" المختص.

وذكر الموقع أن القيمة التسويقية لصلاح وصلت إلى 150 مليون يورو، بزيادة 10 ملايين عن ميسي.

فيما تصدر المركز الثالث، الإنجليزي الصاعد جادون سانشو، جناح بروسيا دورتموند الألماني بـ120 مليون يويور، تبعه صانع الألعاب البرتغالي بيرناندو سيلفا، لاعب مانشتستر سيتي بـ100 مليون يورو.

وفي المركز الخامس حل الألماني سيرغي جنابري جناح بايرن ميونيخ بـ80 مليون، تبعه الإيفواري نيكولاس بيبي لاعب آرسنال بـ65 مليون يورو.

ثم الأمريكي كريستيان بوليزتش مهاجم تشيلسي الإنجليزي بـ60 مليون يورو، وهو ذات القيمة التسويقية للجزائري رياض محرز.

يذكر أن قائمة السعر التسويقي تختلف عن القيمة الفعلية لكل لاعب، والتي يتصدرها الفرنسي كيليان مبابي بـ180 مليون يورو، يتبعه الإنجليزي رحيم ستيرلنغ بـ144 مليون يورو، وهي ذات قيمة البرازيلي نيمار.