متطرفون يقتحمون باحات المسجد الاقصى

نفذ عشرات المستوطنين اليوم الثلاثاء ، 11/2/2020 اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، من باب المغاربة وسط إجراءات مشددة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن شرطة الاحتلال وفرت الحماية الكاملة لـ 123 مستوطنًا بينهم 80 طالبًا من طلاب الجامعات والمعاهد اليهودية اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية.

وأوضحت أن المقتحمين نظموا جولات استفزازية في ساحات الأقصى، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم من قبل مرشدين يهود، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في الجهة الشرقية من المسجد.

ولا تزال تواصل شرطة الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته، فيما تمنع العشرات من الدخول إليه منذ فترات.

وتطالب ما تسمى "جماعات الهيكل" نتنياهو بفتح المسجد الأقصى أمامهم يومي الجمعة والسبت.