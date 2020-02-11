حقيقة الانسحاب الأميركي من 15 قاعدة في العراق ؟

أكدت تقارير إعلامية انسحاب القوات الأميركية من 15 قاعدة عسكرية في العراق الا ان وزارة الدفاع العراقية نفت صحة هذه التقارير، كما نفت نية ألمانيا وفرنسا وأستراليا الانسحاب وفق جدول زمني.

تصريحات النائب في البرلمان العراقي علي الغانمي نقلتها وسائل إعلام عراقية وعربية قوله إن القوات الأميركية بدأت الانسحاب فعليا من 15 قاعدة عسكرية، لافتا إلى أنها حصرت وجودها في قاعدتين: الأولى في أربيل بكردستان العراق، والثانية هي قاعدة عين الأسد في الأنبار (غربي البلاد).

كما نقلت عن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قولها إن فرنسا وألمانيا وأستراليا قدمت طلبا إلى قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق.

لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء تحسين الخفاجي نفى هذه الأنباء، وقال إن "القوات الأميركية لم تنسحب من أي قاعدة".

وأضاف أن "الانسحاب الأميركي سيكون بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "الولايات المتحدة قلصت عدد قواتها في بعض القواعد العسكرية".

كما أكد أن "ألمانيا وفرنسا وأستراليا لم تكشف عن خططها لسحب قواتها، ولم تقدم إلى الحكومة العراقية جدولا محددا لسحب قواتها".