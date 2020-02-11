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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:26 - 11 فبراير 2020
مدير نادي الأسير في القدس مدير نادي الأسير في القدس
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يدخل ثلاثة أسرى من القدس والضفة المحتلتين، اليوم الثلاثاء 11/2/2020، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقد أفاد صوت الأسرى أن الأسرى هم:

الأسير محمود يوسف محمد عصفور من يعبد في جنين المحكوم بالسجن 25 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سامي أحمد حسين خليل (38 عامًا) من مدينة نابلس المحكوم بالسجن 20 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير يوسف إسحاق يوسف أبو تايه (41 عامًا) من القدس المحتلة، المحكوم بالسجن 12 عامًا ومعتقل منذ عام 2009، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

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