موجز لأهم الأخبار الواردة في الإعلام الإسرائيلي

رصدت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أبرز عناوين الأخبار الواردة في الصحافة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء، وقد تصدرت أخبار تراجع السلطة عن تقديم قرار بمجلس الامن الدولي، لرفض صفقة القرن.

وسلط الإعلام العبري الضوء على زيارة الوفد الأمني المصري لغزة، والهجمات المتبادلة بين الأحزاب الإسرائيلية، عشية موعد الانتخابات.

أبرز العناوين في الإعلام العبري:

القناة 13 العبرية:

- نتنياهو مهدداً حماس: "إذا لم يتحقق الهدوء، سيتم تسديد ضربة قاسية لقطاع غزة"، وحماس ترد، "أي حماقة ستؤدي للحرب".

- الوفد المصري يطلب من حماس الالتزام بتفاهمات التهدئة ووقف إطلاق البالونات والصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية لغزة.

القناة 12 العبرية:

- جيش الاحتلال يلغي تدريباته المشتركة مع الصين، ويمنع جنوده من السفر إلى الصين مخافًة من عدو كورونا

القناة11 العبرية – كان:

- مستوطنون يعطبون إطارات 20 مركبة ويخطون شعارات معادية بالجليل

- مقتل 17 شخصا بنيران قوات الأمن المصرية، في مدينة العريش بشمال سيناء خلال حملة أمنية، جرت الليلة الماضية.

القناة 7 العبرية:

- الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: إصدار قرار بهدم منزل الأسير قاسم شبلي، منفذ عملية طعن المستوطنة الإسرائيلية رينا شرنيف.

- أبو مازن سيجتمع اليوم برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ايهود أولمرت، في نيويورك، وسيقلي خطابا بالأمم المتحدة.

هآرتس:

- الرئيس الإسرائيلي يطالب ضباط الجيش بالتعبير عن أراءهم السياسية، بدون الاهتمام بضغوطات الأحزاب السياسية.

- مواجهات اندلعت الليلة بين عشرات الشبان الفلسطينيين، وجنود الجيش الإسرائيلي، في قرية كوبر قضا رام الله.

يديعوت أحرونوت:

- السلطة الفلسطينية، تراجعت عن طلب التصويت بمجلس الأمن الدولي، على مشروع قرار لرفض خطة صفقة القرن الأمريكية.

- الحكومة الإسرائيلية، هي المسؤولة عن تسريب بيانات 6،5 مليون ناخب إسرائيلي، خلال حملة الانتخابات السابقة.

معاريف:

- 3 أسابيع على الانتخابات: غانتس يهاجم نتنياهو، ويتهمه بالتخلي عن الغلاف، بينت يهاجم غانتس، ويتهمه بالفشل بمعالجة الأنفاق.

- غالانت يهاجم الوزير بينت: "المطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية فورا على مستوطنات الضفة، مطلب طفولي ساذج".

يسرائيل هيوم:

- نتنياهو يدرس تعيين رئيس بدلية القدس السابق، نير بركات، وزيرا للمالية خلفا لموشيه كحلون الذي سيعتزل الحياة السياسية.

- زعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس، يتهرب من المواجهة التلفزيونية مع رئيس الوزراء نتنياهو، خلال فترة الدعاية الانتخابية.

والا العبري:

- قسم القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي، يعلن عن تنفيذ عدة خطوات لرفع دافعية الشبان الإسرائيليين للخدمة بالجيش.

- تقارير عربية: قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية، عددا من الشبان الفلسطينيين، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.