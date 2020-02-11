جامعة أوروبية تمنح باحثاً من غزة درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة

منح معهد دراسات الغجر في صربيا شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال فلسفة العلوم التربوية، كأول شخصية فلسطينية تحظى بهذا التقدير.

وجاء في قرار المعهد "منح علاء عدنان عبد المجيد عفانة درجة دكتوراه فخرية في فلسفة العلوم التربوية، تقديراً لعشر سنوات من الخدمة المخلصة وشكرًا للمساهمات في حقوق الإنسان وتقدم العملية التربوية والعلمية في العالم".

واشارت إدارة المعهد بأوروبا الى أنها منحت الدكتوراه الفخرية للتربوي عفانة بناء على دراسة سيرته الذاتية واضافاته المتنوعة في مجالي التربية والتدريس إضافًة إلى ابداعه في مجال الكتابة الإبداعية، منوهًة إلى أن عفانة قد بلغت أبحاثه عشرين بحثاً منشورا فضلاً عن مقالاته المتنوعة المنشورة في عدة وكالات ومجالات دولية.

بدوره توجه التربوي علاء عفانة بالشكر والتقدير إلى إدارة الاتحاد بالهند، والى مجلس أمناء المعهد على منحه هذه الشهادة التي يفتخر بها، ويعدها دافعا كبيرا له لمواصلة العمل بكل جد واجتهاد في مجال العلوم التربوية بما يخدم قضيتنا الوطنية.

والجدير ذكره ان علاء عفانة صاحب أربعة وعشرون ربيعًا، حاصل على بكالوريوس شريعة وقانون وبكالوريوس تعليم أساسي، وماجستير تخصص مناهج وطرق التدريس، ويدرس الدكتوراه تخصص علوم تربوية .