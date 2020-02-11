النصيرات: إغلاق محل دواجن يخدع المواطنين بطريقة محترفة

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة وسط قطاع غزة، محلاً لبيع الدواجن، بعد أن ثبت أن صاحبه يخدع المواطنين بطريقة محترفة.

جاء الإغلاق، ضن الأعمال اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية بوزارة الاقتصاد، للأسواق في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصا منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وقد أغلقت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة الاقتصاد الوطني محافظة الوسطى بالتعاون مع وزارعة ومباحث التموين، وبمشاركة شرطة البلديات وبلدية النصيرات.

وقال مدير مكتب وزارة الاقتصاد الوطني بمحافظة الوسطى أ. خالد النويري ان اللجنة قامت بإغلاق المحل بعد تقديم شكوى من أحد المواطنين تفيد بأن صاحب المحل يقوم بتبديل الدجاج الحي بالدجاج الميت بعد التوزين.

وحذر النويري، التجار وأصحاب المحلات من بيع الدجاج غير المكتمل النمو او المريض، وأن الوزارة لن تتساهل مع المخالفين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واضاف ان طواقم حماية المستهلك تقوم بالمتابعة اليومية لمحلات بيع الدواجن للتأكد من خلو المحلات من وجود الدجاج المريض وغير مكتمل النمو.

وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، طالب النويري المواطنين بالتأكد من خلو الدجاج من الامراض عند الشراء.