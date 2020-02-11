تونس تكشف حقيقة الضغوطات الأمريكية عليها بشأن صفقة القرن

عقبت الرئاسة التونسية على الأنباء المتداولة بشأن تراجعها عن مشروع القرار المقدم لمجلس الأمن بشأن صفقة القرن، على وقع ضغوطات أمريكية تعرضت لها تونس.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان صحفي "إن الموقف التونسي الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لم يتغير".

وشددت الرئاسة على أنَّ "تونس حريصة على الشرعية وعلى الحق الفلسطيني حرصها على سيادتها واستقلال قرارها"، مشيرة إلى أنَّ الافتراء على التاريخ والمواقف التونسية كفيل أن يفضحه الزمن.

وأضافت: الجدل الذي رافق إعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، المنصف البعتي، من مهامه، أن "تونس لم ترضخ، لا للمساومات، ولا للضغوطات، لأنها حين تنتصر للحق لا تضع في حساباتها إلا الحق المشروع.. وحق الشعب الفلسطيني ليس بضاعة توزن بميزان الربح والخسارة"، موكدة أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها، مبدأ أساسي أقره القانون الدولي، ولا يمكن أن يغيره لا الاحتلال ولا محاولات إضفاء مشروعية وهمية على هذا الاحتلال".