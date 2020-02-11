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ظريف: صفقة القرن لن تمر وإيران ستبقى داعمة للشعب الفلسطيني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:11 - 11 فبراير 2020
ظريف ظريف
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أكد محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني اليوم الثلاثاء 11/2/2020، أن صفقة القرن لن تمر، وستبقى القدس عاصمةً لفلسطين، التي تتطلع إيران لتحريرها كاملة.

وشدد ظريف في تغريدة له على موقع "تويتر" على أن إيران ستبقى تؤكد موقفها في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة أرضه وتحريره.

وقال ظريف في التغريدة: " صَفْقَةُ القرنِ لَنْ تَمُرَ، إيرانْ سَتَبْقى تُؤَكِّدُ مَوْقِفَها في دَعْمِ الشَّعْبِ الفلِسطينيِّ وَحَقِّهِ فِي اسْتِعادَةِ أرضِهِ وِتَحريرِها

سَتَبقىَ الْقدسُ عاصِمَةً لفلِسطين، الَّتي نَتَطَلَّعُ أَن تَتَحَرَّرَ كامِلَةً، إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً وَ نَراهُ قَرِيباً."

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن تفاصيل صفقة القرن منذ 3 أسابيع، الأمر الذي رفضه الكل الفلسطيني، خاصةً بعد أن أعلن ترامب القدس موحدة للفلسطينيين والإسرائيليين والسيطرة على المزيد من الأراضي.

 

 

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