  دراسة صينية "صادمة" عن فيروس كورونا

توصلت دراسة صينية حديثة أنَّ فترة حضانة فيروس "كورونا" المستجد "المتفشي في الصين" قد تستمر إلى 24 يوما.

وارتكزت الدراسة التي أجريت على يد فريق صيني يقوده العالم الصيني، كونغ نانشان، إلى فحص السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس.

وأوضحت الدراسة أنَّ 13% من المصابين فيروس كورونا كانوا على تماس مباشر بالحيوانات والطيور البرية، بينما الثلثان منهم كانوا في مدينة ووهان وسط الصين، المعروفة بأسواقها الشعبية التي ينتشر فيها بيع الحيوانات والطيور البرية.

يشار إلى أن عدد الوفيات في فيروس كورونا تخطى عدد الوفيات الألف، بعد وفاة 103 أشخاص خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أغلبهم من الأطفال وكبار السن.

ويقصد في فترة الحضانة هي المدة الزمنية المنقضية بين التعرض لأحد الكائنات المسببة للمرض، مادة كيميائية أو إشعاع، وبين أول ظهور لأعراض وعلامات المرض، قد تكون هذه الفترة قصيرة بقدر دقائق أو لفترة طويلة جدا كثلاثين عاما في حالة من مرض كروتزفيلد جاكوب المتغير.