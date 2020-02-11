تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 11/2/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مبينةً أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت الإدارة العامة، الجميع لأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث مروري واحد نتج عنه إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.