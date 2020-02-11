ارتفاع عدد إصابات كورونا على سفينة "أميرة الماس" إلى 136

كشفت السلطات اليابانية والمشغلة لسفينة "أميرة الماس" السياحية النقاب عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بين ركاب السفينة إلى 136 بعد تسجيل 66 حالة إضافية مصابة بفيروس كورونا.

من جهته، قالت وزارة الصحة اليابانية "إنَّ السلطات المختصة في طوكيو تقوم بفحص جميع من كانوا على متن السفينة واتخاذ الإجراءات اللازمة"، مؤكداً احتجاز جميع الركاب والطاقم داخل السفينة "لحين صدور نتائج الفحوصات".

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 909، والمصابين إلى 40 ألفا و171 شخصاً، مشيرة إلى ان الـ 24 الساعة الأخيرة سجلت أعلى نسبة وفيات في البلاد بواقع 97 حالة وفاة جراء الفيروس، والكشف عن إصابة 3 آلاف و62 حالة.