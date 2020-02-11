دراسة علمية ارتفاع هرمون الذكورة يشكل خطرًا على الرجال والنساء

ذكرت دراسة علمية جديدة، بأن ارتفاع مستويات هرمون تستوستيرون (هرمون الذكورة) يزيد خطر الإصابة بالسكري وبعض أنواع السرطان لدى النساء.

كما يقلل الهرمون وفقًا للدراسة العملية من خطر الإصابة بالسكري لدى الرجال، لكنه يزيد لديهم احتمالات الإصابة بأنواع اخرى من السرطان.

ويزيد هرمون تستوستيرون من خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم لدى النساء ويزيد من خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض، وفقً للدراسة المنشورة في دورية "نيتشر ميديسين".

وتعتبر هذه الدراسة من أكبر الدراسات التي أجريت حتى الآن على الصلة بين هرمون تستوستيرون ومرض السرطان.

وتبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أهمية دراسة الرجال والنساء بشكل منفصل، ويشيرون إلى الحاجة لتوخي الحذر في استخدام مكملات هرمون تستوستيرون أو العلاجات التي تقلل الهرمونات.

واستخدم العلماء خلال الدراسة بيانات وراثية من أكثر من 425 ألف شخص مسجلة في بنك المعلومات "يوكيه بايوبنك" لتحديد 2571 تباينا جينيا مرتبطا باختلاف مستويات هرمون تستوستيرون.

ووجد العلماء بعد التحقق من النتائج أن ارتفاع هرمون تستوستيرون لأسباب وراثية لدى النساء يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 37%.

بينما وجد الباحثون أن ارتفاع مستويات الهرمون لدى الرجال يقلل خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بنسبة 14%، لكنه يزيد احتمالات الإصابة بسرطان البروستاتا.