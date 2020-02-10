تشنج الكتف .. الحل والعلاج

يعاني كثير من الأشخاص من تشنج الكتف ،والذي يؤثر على المهام اليومية، ويمكن اتباع بعض الطرق الطبيعية لعلاج آلام وتشنج الكتف.

يحدث تشنج الكتف نتيجة لعدة أسباب، مثل القيام بحركات مفاجئة أو الصدمات أو النوم بطريقة خاطئة وغيرها من الأمور، مما يسبب الشعور بالأم شديدة وصعوبة تحريك الكتف. ويمكن اتباع بعض الطرق الطبيعية لتخفيف الام وتشنجات الكتف.

الكمادات الساخنة والباردة

يساعد التبديل بين الكمادات الساخنة والباردة في تقليل التورم والالام الناتجة عن إصابات الكتف، ويمكن استخدام الثلج في الكمادات الباردة بعد لفه بمنشفة قطنية، وكذلك استخدام منشفة دافئة في الكمادات الساخنة أو أخذ حمام دافىء إذا لم تتوفر القربة المخصصة لذلك.

وبعد استخدام الكمادات الساخنة، لا يجب تعريض الكتف لهواء بارد حتى لا يصاب بالتهابات تسبب تفاقم المشكلة والمزيد من الألم والتشنجات.

يفضل استخدام الكمادات لمدة 20 دقيقة حتى تساعد في علاج المشكلة في أسرع وقت.

الجلوس في الماء المالح

من الطرق الفعالة لتخفيف الام الكتف هي الجلوس في ماء دافىء يحتوي على الملح الإنجليزي، ويفضل البقاء في هذا الحمام لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وينبغي غمر المنطقة المصابة بألم داخل الماء المالح.

ينصح بالجلوس في الماء المالح يومياً، ويفضل أن يكون هذا قبل الخلود إلى النوم ليلاً.

تدليك الكتف

أيضاً يساعد التدليك في تقليل الالام والتشنجات بالكتف، ويكون هذا من خلال حركات دائرية لطيفة، ويمكن استخدام بعض الزيوت الدافئة أثناء التدليك للحصول على نتيجة أفضل مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز أو زيت جوز الهند، ويكرر هذا الأمر مرتين يومياً.

تمارين الكتف

في حالة لم يشترط الطبيب عدم تحريك الكتف، فيمكن القيام ببعض التمارين الخفيفة التي تقلل من الشعور بالألم، وينصح بالتوقف عن القيام بالتمارين إذا تسبب في الشعور بألم أثناء ممارستها.

فيما يلي أبرز تمارين علاج تشنجات الكتف:

التمرين الأول: الوقوف في وضعية مستقيمة وفرد الذراعين بوضع موازي للجسم، ثم البدء في رفع الكتفين لأعلى ثم إعادتهما لوضعهما الأصلي، ويكرر هذا بضع مرات.

التمرين الثاني: الوقوف في وضعية مستقيمة، وتمديد الذراعين يميناً ويساراً، والقيام بتحريكهما إلى أعلى وأسفل، وإلى اليمين واليسار، ثم لفه في حركات دائرية وهو بوضعية مستقيمة، ولا يجب أن تكون الحركات قوية وشديدة.

التمرين الثالث: الوقوف في وضعية مستقيمة وتمديد الذراعين إلى الأمام وشبك أصابع اليد معاً، والبدء في الضغط إلى الأمام ثم العودة للوضع الأصلي، ويكرر هذا عدة مرات يومياً.

التمرين الرابع: الوقوف في وضعية مستقيمة وتمديد الذراعين للأمام ووضع كفي اليد على الحائط، ثم البدء في الضغط للأمام مع الإحتفاظ باستقامة الجسم، ويكرر هذا عدة مرات.

الحصول على الراحة

تعد الراحة هي أفضل علاج الام وتشنجات الكتف، فكلما حصلت العضلات على الإسترخاء، كلما تم تخفيفها بشكل أسرع.

وعند النوم، ينصح بتجنب النوم على الكتف المصاب حتى لا تتفاقم المشكلة، والأفضل هو النوم على الظهر مع وضع وسادة أسفل الكتف المصاب بحيث يكون أعلى من مستوى القلب.