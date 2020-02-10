فيديو مرعب لحظة هبوط طائرات عدة في سويسرا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الاثنين، مقطع فيديو مرعب لحظة هبوط طائرات عدة في مطار زيورخ في سويسرا، بسبب عاصفة "كيارا" التي تضرب دول أوروبية.

وأظهر مقطع الفيديو، تمايلا "خطيرا" لطائرات، كانت تستعد للإقلاع أو الهبوط في مطار زيورخ الدولي، وقد أثرت العاصفة وسرعة الرياح على الطائرات ما أحدث لحظات رعب حقيقية بين الركاب.

يُشار إلى أن مكاتب الأرصاد الجوية أطلقت اسم (كيارا) على المنخفض الجوي والذي يشهد سرعة رياح تصل إلى 129 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة جدًا.

وأطلقت مكاتب الأرصاد الجوية تحذيرات شديدة إلى جانب إلغاء رحلات قطارات ورحلات جوية ورحلات عبارات، وعدد من الفعاليات الرياضية والثقافية.

واجتاحت العاصفة دولا في غرب أوروبا، مثل بريطانيا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وأيرلندا.