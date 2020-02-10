رونالدو ينشر فيديو رائع مع طفلته في منزله

نشر نجم يوفنتوس الإيطالي البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم، فيديو قصير عبر حسابه في انستغرام يظهره في صالة التدريب الخاصة به في منزله، وهو حاملاً طفلته الصغرى على بطنه أثناء قيامه بتمرين المعدة.

ويظهر في الفيديو طفلاه التوأم أيضا يلعبان حوله أثناء تنفيذه للتمرين، وعلق النجم البرتغالي على المقطع بالقول: "لا أعذار".

يشار إلى أن رونالدو لديه 4 أطفال، 3 من أمهات ما زال البرتغالي يرفض الإفصاح عن هويتهن حتى الآن، وطفلة وحيدة من جورجينا التي تتولى رعاية الأطفال الأربعة.

ويتألق رونالدو مع يوفنتوس هذا الموسم حيث سجل أول أمس السبت رقما قياسيا جديدا بتسجيله هدفا في مرمى مضيفه هيلاس فيرونا ضمن الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليكون قد هز شباك خصومه للمباراة العاشرة على التوالي، ويصبح أول لاعب بقميص "البيانكونيري" يحقق هذا الإنجاز محطما الرقم القياسي للمهاجم الدولي الفرنسي السابق دافيد تريزيغيه، الذي سجل في 9 مباريات متتالية في ديسمبر 2005.