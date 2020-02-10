تعرف على ثروة ليونيل ميسي الخيالية

نشرت مجلة "ليكيب الفرنسية" ثروة النجم الارجنتيني ليونيل ميسي التي بلغت 400 مليون دولار وفقًا لأخر احصائية مالية عن ثروة اللاعب.

ووفقًا للمجلة الفرنسية قال: إن ميسي يتقاضى 8.3 مليون يورو شهريًا من فريقه برشلونة، وهو ما يعني أنه يتقاضى تقريبا 100 مليون يورو سنويا".

وأضافت المجلة بأن ميسي يتقاضى ملايين الدولارات من عقود الدعاية والرعاية، وتربطه عقود مغرية، مع شركات مثل أديداس للمنتجات الرياضية، وبيبسي للمشروبات الغازية، وكونامي لألعاب الفيديو.

ووقع ميسي مع شركات أخرى مثل جيليت لأدوات الحلاقة، وتاتا لصناعة السيارات وهذا التوقيع زاد من ثروة ميسي حتى بلغت الـ 400 مليون يورو.

وفيما يتعلق بدخل ليونيل ميسي من منصات التواصل الاجتماعي قالت تقارير أخرى: إن دخل ليونيل ميسي من تطبيق إنستغرام يصل إلى 21 مليون يورو سنويا، وهو دخل جديد يضاف إلى مصادر الدخل المتعددة".

ويتوقع متابعو ليونيل ميسي بأن ثروة ميسي في طريقها للارتفاع في ظل مطالبات بتوقيع عقد أبدي مع برشلونة.