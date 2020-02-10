قاسم يكشف تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري بقيادة حماس

كشف المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن الوفد الأمني المصري بحث مع قيادة الحركة خلال لقائه بمدينة غزة، تعزيز العلاقة بين الجانبين بما يخدم شعبنا الفلسطيني"، والدور المصري في تخفيف الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، واستمرار دور مصر الهام في تعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة صفقة القرن.

وأضاف، ان الاجتماع استعرض التحديات التي تمر بالقضية الفلسطينية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صفقته التصفوية للقضية الفلسطينية.

وغادر الوفد الأمني المصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية أحمد عبدالخالق، مساء الاثنين، عقب اجتماعه بحركة حماس والفصائل بغزة، عبر معبر بيت حانون شمال قطاع غزة.