انفجار عبوة ناسفة في سيارة عسكرية أمريكية جنوب العراق

وقع مساء اليوم الاثنين انفجارًا كبيرًا استهدف رتلًا أمنيًا للجيش الأمريكي في منطقة العدوانية جنوب العاصمة العراقية بغداد.

وأكدت مصادر اعلامية عربية بأن الانفجار الكبير استهدف رتلًا أمنيًا يحمل مواد دعم للجيش الأمريكي في منطقة العدوانية، وأسفر عن إعطاب سيارة دون وقوع إصابات.

وشددت المصادر الإعلامية بأن العبوة الناسفة استهدفت السيارة التي كانت محملة بالتجهيزات الأمنية والعسكرية الداعمة للقوات الأمريكية في العدوانية.

يُشار إلى أن كتائب حزب الله العراق أكدت "احتفاظها بحق الردّ على اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وارغام الاحتلال الأميركي على الخروج من العراق.