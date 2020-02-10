للالتقاء بالكل الفلسطيني للتباحث في متطلبات المواجهة

أبو ظريفة: يجب تذليل العقبات من جميع الأطراف لوصول وفد المنظمة لغزة

لا توجد مساحة من الترف لتبقى الحالة الفلسطينية بالانقسام

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، على ضرورة تسهيل العقبات أمام قدوم وفد منظمة التحرير الفلسطينية للالتقاء بالفصائل الفلسطينية كافة، من أجل التباحث في متطلبات مواجهة صفقة القرن.

وقال أبو ظريفة لـ "فلسطين اليوم"، مطلوب من الجميع العمل على تهيئة كل السبل التي تمكن من التسريع بقدوم الوفد لقعد اللقاء الوطني الفلسطيني.

وعن التقاء الجبهة الديمقراطية بوفد حركة فتح المكون من عضوي اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح وإسماعيل جبر، قال أبو ظريفة : "إن الجبهة الديمقراطية لا تمانع بعقد لقاء مع أي طرف فلسطيني من أجل التباحث على إعادة تهيئة الأجواء من أجل توفير كل المناخات والسبل لتسريع قدوم وفد المنظمة للالتقاء بالفصائل للبحث في متطلبات مواجهة صفقة ترامب.

وحول وجود عقبات أمام وصول الوفد، أضاف أبو ظريفة، أنه بغض النظر عن أي اعتبارات فإن واحدة من مسؤوليات الجبهة الديمقراطية هي إزالة أي عراقيل من أجل إنجاح جهود الوفد، والعمل مع الكل الوطني لتجميع كل عوامل القوة لمواجهة صفقة ترامب، مؤكداً أنه لا توجد مساحة من الترف لتبقى الحالة الفلسطينية كما هي عليه الآن من انقسام، خاصة ان العامل الفلسطيني الداخلي مهم جداً في تحصين الموقف الفلسطيني ويشكل مدخلاً لتصليب الموقف العربي والدولي.

يشار إلى أن مصادر إعلامية تحدثت عن فشل ترتيب وفد حركة فتح الذي وصل القطاع صباح الجمعة الماضية، لترتيب زيارة وفد المنظمة للقطاع، نظراً لإصرار حركة فتح على عقد لقاء ثنائي مع حركة حماس، فيما الأخيرة تصر على أن يكون الاجتماع شامل للفصائل الفلسطينية الخمسة (فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية).