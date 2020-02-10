ارتفاع عدد الاصابات في القصف الايراني على قاعدة عين الأسد الأمريكية

كشفت وكالة رويترز البريطانية، بأن الجيش الامريكي سيعلن قريبًا عن ارتفاع عدد الاصابات في صفوف جنوده جراء قصف الحرس الثوري الايراني لقاعدة الأسد الأمريكية في العراق قبل أسابيع عدة.

وأوضح مسؤول أمريكي للوكالة الدولية بأن واشنطن ستعلن عن إصابة أكثر من 100 جندي، إضافة إلى الـ64 حالة التي أعلن عنها الشهر الماضي، ليصبح اجمالي عدد الاصابات أكثر من 164 اصابة.

ورفض البنتاغون التعليق على ارتفاع عدد الاصابات، متحججًا بأن اعراض الاصابة قد تستغرق وقتًا طويلًا، وفقًا لرويترز.

وفي تصريح سابق للجيش الامريكي أعلن عن اصابة 14 عسكرياً إضافياً أصيبوا بارتجاج دماغي. جاء ذلك بعد إعلان سابق عن 50 إصابة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن بعد استهداف قاعدة عين الأسد أنه لم تقع أي إصابات.