عريقات ينفي سحب مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن صفقة القرن

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ما يروج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن، مشدداً أنه كلام عار عن الصحة تماماً ولا أساس له.

وأضاف عريقات، في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين، "أن مشروع القرار موزع ولا زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا سيتم عرضه للتصويت، علمًا أن مشروع القرار لم يطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يقال إنه جرى سحبه.

هذا ومن المرتقب أن يلقي رئيس السلطة محمود عباس كلمة أمام مجلس الأمن غداً في العاشرة صباحًا بتوقيت نيويورك، الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين.