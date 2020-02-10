نتنياهو: ضم الأغوار والمستوطنات لا يحتاج لموافقة فلسطينية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إجراءات ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وفرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية، ليس مرتبطاً بموافقة الفلسطينيين، وإنما بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف ترامب: "حصلنا على تعهد من الرئيس ترامب باعتراف أميركي بفرض السيادة على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية. وسيتم ذلك بالاتفاق مع الأميركيين".

وتابع قائلاً خلال تواجده في بؤرة استيطانية شمال أريحا، أن إجراءات الضم لن تكون أحادية ، وما نفعله بالتنسيق مع الولايات المتحدة يؤكد ذلك،

وأشاد نتنياهو بترامب الذي وصفه بالوفي، مشيراً إلى أن ترامب أوفى بوعوده بشأن القدس ومرتفعات الجولان والسفارة والانسحاب من الاتفاق النووي. قال - وفعل".